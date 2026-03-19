El famoso empresario Bill Gates, reconocido al rededor del mundo por ser el cofundador de Microsoft, lanzó una nueva predicción al analizar el rumbo global del progreso: los próximos 5 años serán determinantes para el futuro de todos. En su carta para despedir 2025 afirmó que, aunque mantiene su mirada optimista, la humanidad enfrenta desafíos urgentes cuyo rumbo dependerá de las decisiones que se tomen en ejes claves, como la innovación, la salud y el uso de la inteligencia artificial. Al realizar un balance general del progreso del mundo en 2025, el magnate enfatizó en una cifra alarmante: después de dos décadas de mejoras sostenidas, el año pasado las muertes de niños menores de cinco años aumentaron de 4,6 millones a 4,8 millones. “Esta tendencia continuará a menos que avancemos en la restauración de los presupuestos de ayuda”, afirmó. Para el magnate, la clave para evitar un retroceso global se encuentra en la innovación tecnológica y, puntualmente, en el avance de la inteligencia artificial. No obstante, afirmó que los avances no serán suficientes sin inversión y políticas claras que permitan implementarlos. Pese a su confianza en la tecnología, el magnate advirtió sobre las amenazas que acompañan a la inteligencia artificial, como su uso por parte de actores malintencionados o su impacto en el campo laboral. “Los próximos cinco años serán difíciles mientras intentamos volver a encarrilarnos y trabajar para desarrollar nuevas herramientas para salvar vidas”, afirmó. No obstante, en su balance general, el magnate ratificó su postura positiva: “Creo que, en la próxima década, no solo pondremos el mundo en marcha, sino que entraremos en una nueva era de progreso sin precedentes”.