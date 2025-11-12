Tras el reciente feriado del 11 de noviembre, el país se prepara para una de sus principales celebraciones a nivel federal, que tendrá lugar en todos los hogares y cortará semana para quienes lo contemplen a nivel laboral.

Thanksgiving o Día de Acción de Gracias se celebrará en 2025 un día antes de la fecha en la que fue conmemorado en 2024, adelantándose de acuerdo a lo pautado en el cronograma oficial de días festivos.

En qué fecha se celebrará el feriado más esperado de noviembre

Estados Unidos festeja tradicionalmente el Día de Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre, que en 2025 caerá el día 27, mientras que en 2024 se llevó a cabo el 28.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, la tradición tiene su origen en 1621 cuando colonos y nativos americanos celebraron su primera cosecha exitosa.

Se detalla que durante esta celebración se compartió pavo, calabazas y frutas secas, motivo por el que al día de hoy esta festividad se celebra con una gran comida conjunta.

El feriado fue consagrado como hoy lo conocemos en 1863 y en 1942 fue decretado como tal por el Congreso.

Información importante sobre el feriado más esperado de noviembre

Este asueto es conocido por ser uno de los más elegidos por el turismo entre todos los del año. En ese sentido, es importante considerar que tanto bancos, como oficinas gubernamentales no esenciales -como el DMV o el correo postal- y diversos negocios del sector privado -como Walmart- permanecen cerrados al público.

Aunque no habrá atención presencial a los clientes en ninguna institución bancaria, en caso de necesitar efectuar operaciones financieras básicas, los ATMs funcionarán con normalidad y, generalmente, también la banca online y las aplicaciones móviles.