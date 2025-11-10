Dentro del calendario anual de días festivos, se contemplan once feriados en total, donde las actividades cotidianas se ven interrumpidas para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese sentido, mañana martes 11 de noviembre es feriado en todo Estados Unidos con motivo del Día de los Veteranos o Veterans Day.

Este día de descanso obligatorio para todos los empleados federales cortará su semana laboral e impactará además en los horarios de funcionamiento de determinadas instituciones.

Mañana es feriado en todo el país: historia de este asueto

Anualmente, el Día de los Veteranos se celebra el 11 de noviembre -que este año cae martes- y tiene como fin máximo brindar honor a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Según la información compartida por USA.gov, este feriado fue legalmente decretado como tal en 1938. En ese entonces estaba destinado a conmemorar únicamente a quienes perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. No obstante, en 1954 adquirió su nombre actual y desde entonces recuerda a todos los veteranos del país.

Si bien en ciertos casos este feriado es trasladable, esto tan sólo sucede cuando cae sábado o domingo. En 2025 se respeta su fecha original por coincidir con un día de semana.

Mañana es feriado en todo el país: información importante a conocer

Durante los días que conforman el calendario festivo, tanto bancos, como diversos negocios del sector privado y oficinas gubernamentales consideradas no esenciales -como DMVs o el correo postal- cierran sus puertas al público.

Por su parte, ATMs, aplicaciones móviles y los sitios web de las instituciones bancarias suelen funcionar con regularidad en caso de que se necesario realizar operaciones básicas. Sin embargo, ciertos trámites podrían verse perjudicados por el horario especial, por lo que se aconseja consultar en cada caso.

Todos los feriados obligatorios que restan en el país

Contando el de mañana, la lista completa de feriados federales es