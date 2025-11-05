A falta de menos de dos meses para terminar el año, el calendario oficial de feriados nacionales de los Estados Unidos todavía sigue contemplando tres días de descanso más. Uno de estos está estipulado para la semana que viene y el país ya se prepara para cierres, cortes y ceremonias.

Se acerca el próximo feriado obligatorio para todo el país: ¿cuándo es y que se celebra?

De acuerdo con las disposiciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos, el próximo martes 11 de noviembre de 2025 se conmemora el Día de los Veteranos y será feriado obligatorio en todo el país.

Esta fecha rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, significando una pausa oficial en el calendario laboral y administrativo del país. A su vez, se organizan desfiles, ceremonias y actos de reconocimiento en todo el país para honrar el sacrificio y la labor de los veteranos.

¿Qué abre y qué cierra?: la lista completa de servicios y entidades que suspenden sus actividades u operan con normalidad

Al ser un feriado federal, el Día de los Veteranos afecta a múltiples instituciones públicas y privadas:

Cierran:

Oficinas del gobierno federal , estatales y municipales.

Cortes y juzgados federales (excepto casos de emergencia).

Oficinas de correos (USPS) y suspensión de entregas regulares.

Sucursales bancarias de la mayoría de los bancos nacionales (Wells Fargo, Bank of America, Chase).

Escuelas públicas y universidades en la mayoría de los distritos.

Permanecen abiertos: