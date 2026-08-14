El Departamento de Educación de Estados Unidos tiene la potestad de ordenar el embargo de hasta el 15% del salario de los deudores con préstamos estudiantiles federales en default, sin necesidad de un juicio previo.

Esta facultad rige desde hace años en la normativa federal y permite notificar directamente al empleador para retener parte del pago. En la actualidad, sin embargo, su aplicación está pausada por decisión oficial del Gobierno.

¿Cómo funciona el embargo de sueldo por préstamos estudiantiles?

Cuando un préstamo estudiantil federal entra en default, el prestamista puede ordenar a la empresa empleadora que retenga hasta un 15% del salario disponible del deudor. Esta retención continúa hasta saldar la deuda o resolver el estado de impago.

La ley exige un aviso previo de 30 días antes de aplicar el descuento y garantiza un ingreso mínimo protegido de u$s 217,50 semanales. El deudor también tiene derecho a pedir una audiencia para objetar la medida.

Antes de que se aplique cualquier retención, el afectado puede ejercer los siguientes derechos:

Recibir una notificación formal con 30 días de anticipación

Solicitar una audiencia para presentar objeciones

Pedir copias de todos los documentos vinculados a la deuda

Negociar un plan de pago voluntario antes de que comience el descuento

Esta facultad rige desde hace años en la normativa federal y permite notificar directamente al empleador para retener parte del pago. Fuente: Pexels.

¿Sigue vigente el embargo en este momento?

El Departamento de Educación pausó la aplicación de estos embargos el 16 de enero de 2026, mientras avanza con reformas al sistema de préstamos estudiantiles. Desde entonces, ningún deudor sufre retenciones activas por esta vía.

El organismo no anunció una fecha de reactivación, pero la normativa que habilita el descuento del 15% sigue intacta. Si no hay cambios legales, el mecanismo volverá a aplicarse exactamente bajo las mismas condiciones que regían antes de la pausa.