A partir de abril de 2026, el Ejército de Estados Unidos implementará cambios clave que buscan ampliar la base de aspirantes: eleva la edad máxima de alistamiento a 42 años y elimina restricciones históricas vinculadas a antecedentes menores por posesión de marihuana. La medida responde a una necesidad concreta: aumentar el número de reclutas en un contexto donde cada vez menos jóvenes optan por la carrera militar. Hasta ahora, el Ejército mantenía un tope de 35 años para nuevos ingresos. Con la actualización, se equipara a otras ramas de las fuerzas armadas, como la Fuerza Aérea y la Armada, que ya permitían el ingreso hasta los 41 o 42 años. Esto significa que miles de personas que antes quedaban automáticamente excluidas ahora podrán postularse. Según especialistas en defensa, los aspirantes de mayor edad suelen aportar mayor disciplina, compromiso y estabilidad durante el entrenamiento. Otro de los puntos centrales de la reforma es la flexibilización de antecedentes vinculados al consumo de cannabis. A partir de ahora: Este cambio refleja una transformación cultural en Estados Unidos, donde varios estados han legalizado el uso de marihuana y han modificado la percepción sobre este tipo de antecedentes. El Departamento de Defensa de Estados Unidos enfrenta desde hace años una caída en el número de voluntarios. Factores como la competencia del sector privado, cambios sociales y una menor predisposición de la Generación Z a enlistarse han afectado el reclutamiento. Datos recientes indican que la capacidad de incorporación de nuevos soldados cayó cerca de un 18% en la última década, lo que obligó a revisar los requisitos de ingreso. La decisión no es aislada. Estados Unidos mantiene un despliegue militar activo en distintas regiones del mundo, incluyendo Medio Oriente, donde miles de efectivos fueron movilizados recientemente. Este escenario incrementa la necesidad de contar con una fuerza militar más amplia y preparada para responder a conflictos internacionales y operaciones estratégicas. Pese a la flexibilización, el Ejército dejó en claro que no se reducirán los estándares de ingreso. Condiciones que siguen vigentes: Es decir, aunque más personas podrán postularse, solo quienes cumplan con los criterios de desempeño serán aceptados.