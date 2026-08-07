La Casa Blanca anunció nuevas medidas en relación con la ciudadanía por nacimiento y el ingreso de extranjeros a Estados Unidos, decisión que podría afectar a miles de personas que buscaban establecerse legalmente en el país o viajar con el fin de obtener beneficios migratorios para sus hijos.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de Donald Trump, las nuevas disposiciones se firmaron mediante dos órdenes ejecutivas que buscan reforzar los criterios establecidos sobre la ciudadanía estadounidense.

Nuevas reglas para vivir legalmente en Estados Unidos: ¿qué cambia con estas medidas?

La primera orden ejecutiva identifica categorías de hijos de extranjeros que, según la interpretación adoptada por la Administración tras el fallo judicial Trump v. Bárbara, no tendrían derecho automático a la ciudadanía por nacimiento.

La segunda orden delega facultades al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional para poner fin a la práctica conocida como “turismo por nacimiento”.

“ La ciudadanía estadounidense encarna un vínculo sagrado entre el pueblo estadounidense y su Nación, y conlleva profundos derechos, privilegios y responsabilidades ”, afirma el comunicado.

La medida bloquea el conocido como "turismo nacimiento". (Fuente: Freepik)

Qué es el turismo nacimiento y en qué contexto llega esta medida

Este término describe los viajes realizados por mujeres embarazadas que ingresan a Estados Unidos con el objetivo de dar a luz en el país.

Trump firmó el 20 de enero de 2025, el día de su investidura para un segundo mandato, una orden ejecutiva para negar la ciudadanía automática a algunos niños nacidos en EE.UU. cuyos padres fueran migrantes en situación irregular o con presencia temporal.

La medida fue bloqueada por tribunales tras demandas de estados y grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que alegaron que Trump no podía modificar por decreto un derecho protegido por la Decimocuarta Enmienda.

El Supremo, el 29 de junio de 2026, respaldó la protección de la ciudadanía para los nacidos en el país bajo la interpretación vigente de esa norma.

Actualmente, casi toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La nueva orden busca crear excepciones para casos como el llamado “turismo de maternidad”.

Qué dice la Administración Trump del fallo del Supremo

El texto ordena a las agencias federales no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en el país cuando la madre no se encuentre legalmente en Estados Unidos y el padre no sea ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.

La Casa Blanca sostiene que el fallo del Supremo permite establecer estas excepciones porque, según su interpretación, la Decimocuarta Enmienda no cubre a personas que no estén “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos.

La orden también menciona como posibles excepciones a hijos de miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacidos en territorios no incorporados.

Con información de EFE/Autor: David Toro Escobar