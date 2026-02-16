Estados Unidos implementó un endurecimiento de su política migratoria a partir de 2026, mediante una nueva ampliación del veto migratorio que afecta a ciudadanos extranjeros. Esta medida fue formalizada por la Casa Blanca a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 16 de diciembre. El cambio comenzó a regir el 1° de enero y se aplica a personas de seis países adicionales, además de otros Estados que ya enfrentaban restricciones. Según el gobierno estadounidense, el objetivo es fortalecer los controles de seguridad y la verificación de antecedentes. La Casa Blanca justificó la decisión por fallas en los sistemas de control, riesgos de seguridad y altos niveles de permanencia irregular tras el vencimiento de visas. La nueva proclamación suma seis casos a la prohibición total de ingreso. Desde enero, no podrán pisar Estados Unidos: El decreto contempla excepciones limitadas, pero advierte que el ingreso será más complejo incluso para personas con trámites previos. Residentes permanentes legales, titulares de visas vigentes, diplomáticos y atletas quedan sujetos a revisiones adicionales. Quienes ya hayan comprado pasajes deben contactar a su aerolínea y al consulado o embajada de Estados Unidos. En los países con veto total, la mayoría de los viajeros será rechazada, mientras que en los casos con restricciones parciales el ingreso dependerá de controles extra y autorizaciones específicas.