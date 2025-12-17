Donald Trump endureció las medidas migratorias para todos los viajeros que no están obligados a tramitar una visa. Los pasajeros deberán brindar nuevos datos personales y someterse a una investigación exhaustiva de sus redes sociales.

Si los agentes migratorios consideran que la persona representa un peligro para Estados Unidos, o si se ha burlado de las políticas republicanas, su ingreso puede prohibirse de forma permanente.

Alerta viajeros: Estados Unidos prohibirá el ingreso al país a todas estas personas

Las autoridades federales extendieron las restricciones migratorias a todos los países que integran el Programa de Exención de Visa o Visa Waiver, el cual permite a sus ciudadanos viajar a Estados Unidos sin la necesidad de solicitar una visa tradicional en consulados o embajadas.

De acuerdo con las nuevas políticas, el Gobierno exige recopilar los datos biométricos de quienes tramiten su ingreso mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA) y, además, investigará profundamente el historial de los últimos 5 años en redes sociales.

El Gobierno investigará las redes sociales de todos los viajeros que ingresen con la tarjeta ESTA. Fuente: Archivo.

La investigación de usuarios en plataformas digitales es una medida de seguridad implementada este año para evaluar qué opina un viajero sobre Donald Trump y sus políticas. Las autoridades han prohibido el ingreso de múltiples pasajeros, a pesar de que ciertos sectores lo denominen como un acto inconstitucional.

Amplían la medida: investigan a las personas con esta visa americana

El protocolo de “presencia en línea” para investigar el historial de redes sociales (footprint) comenzó con los inmigrantes que cuentan con una visa de estudiante tras los conflictos con los universitarios y el Gobierno.

Asimismo, este protocolo se extendió a todos los inmigrantes con visa H-1B de trabajadores cualificados. La medida genera polémica, pero Trump mantiene firmeza en sus políticas.