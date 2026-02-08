En un contexto de fuerte competencia, altos costos operativos y cambios en los hábitos de consumo, Estados Unidos enfrenta una nueva ola de despidos masivos en todo el país. Las empresas ajustan estructuras para sostener márgenes mientras el mercado laboral muestra señales de tensión. En este escenario, una compañía gigante ha confirmado un recorte histórico que afectará a miles de trabajadores. Este anuncio se suma a un clima de inestabilidad laboral que impacta a varios sectores clave y que podría extenderse durante los próximos meses. El recorte equivale al 15% de la plantilla en Estados Unidos, incluye una reducción superior al 20% en cargos de gestión no sindicalizados y la conversión de 180 tiendas corporativas en locales franquiciados. La empresa busca simplificar su estructura y reducir costos tras inversiones millonarias en red 5G y adquisiciones recientes. Se trata de Verizon. Según Reuters, la empresa eliminará cerca de 15.000 puestos de trabajo, el ajuste más grande en la historia de la compañía. La decisión proviene de su nuevo CEO, Dan Schulman, quien impulsa una reestructuración profunda para enfrentar la competencia y la caída en suscriptores. El anuncio de Verizon se inserta en un contexto laboral caracterizado por recortes en múltiples industrias. En sectores como tecnología, energía, manufactura, logística y consumo, diversas compañías han comenzado procesos de ajuste para hacer frente a costos crecientes y una demanda que presenta indicios de enfriamiento. En este marco, diferentes grupos empresariales han anunciado reducciones de personal que impactan a miles de trabajadores en Estados Unidos. El análisis de las recientes decisiones empresariales revela un impacto significativo en el empleo. A continuación, se presentan las cifras de recortes y contrataciones en diversas compañías: