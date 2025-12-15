En esta noticia
La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos como turista, pues a no ser que se cuente con una excepción particular, las autoridades la solicitarán para poder habilitar el viaje al puerto de entrada al país.
Sin embargo, los países miembros del Visa Waiver Program (VWP) pueden tramitar un permiso alternativo que habilita viajes por turismo o negocios por hasta 90 días sin necesidad de contar con visa americana.
Esta posibilidad, exclusiva para ciudadanos de las naciones participantes, permite solicitar una autorización ESTA, que tiene una duración de dos años, en los que permite realizar múltiples visitas y cuya tramitación es mucho más ágil que la de una visa.
Estados Unidos permite el ingreso legal automático a viajeros de todo el mundo que puedan presentar esto
La autorización ESTA se tramita a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los miembros de los países autorizados que desean viajar por el VWP cumplan con los siguientes requisitos
- Contar con un pasaporte valido (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)
- Tener una dirección de correo electrónico válida
- Proporcionar domicilio y número de teléfono
- Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40
Es esencial destacar que, al llegar al puerto de entrada, el viajero deberá cumplir con todos los requisitos para poder ser aceptado, independientemente del documento que presente.
Quiénes pueden solicitar este permiso para ingresar legalmente a Estados Unidos sin visa
De acuerdo con lo señalado por la información oficial, los nacionales de los siguientes 42 países pueden tramitar su autorización ESTA
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Corea del Sur
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Catar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
- Reino Unido