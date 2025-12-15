La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos como turista, pues a no ser que se cuente con una excepción particular, las autoridades la solicitarán para poder habilitar el viaje al puerto de entrada al país .

Sin embargo, los países miembros del Visa Waiver Program (VWP) pueden tramitar un permiso alternativo que habilita viajes por turismo o negocios por hasta 90 días sin necesidad de contar con visa americana.

Esta posibilidad, exclusiva para ciudadanos de las naciones participantes, permite solicitar una autorización ESTA, que tiene una duración de dos años, en los que permite realizar múltiples visitas y cuya tramitación es mucho más ágil que la de una visa.

Estados Unidos permite el ingreso legal automático a viajeros de todo el mundo que puedan presentar esto

La autorización ESTA se tramita a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los miembros de los países autorizados que desean viajar por el VWP cumplan con los siguientes requisitos

Contar con un pasaporte valido (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)

Tener una dirección de correo electrónico válida

Proporcionar domicilio y número de teléfono

Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40

Es esencial destacar que, al llegar al puerto de entrada, el viajero deberá cumplir con todos los requisitos para poder ser aceptado, independientemente del documento que presente.

A través del VWP se pueden realizar viajes por turismo o negocios durante un máximo de 90 días. Foto: Archivo.

Quiénes pueden solicitar este permiso para ingresar legalmente a Estados Unidos sin visa

De acuerdo con lo señalado por la información oficial, los nacionales de los siguientes 42 países pueden tramitar su autorización ESTA

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Este documento será válido por dos años o hasta que el pasaporte venza, lo que suceda primero