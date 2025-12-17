El anuncio de una nueva visa dorada en Estados Unidos, impulsada por la administración de Donald Trump, volvió a poner en el centro del debate a los programas migratorios basados en inversión.

La propuesta, que exige una inversión mínima de un millón de dólares, promete acelerar el acceso a la residencia para extranjeros con alto poder adquisitivo, aunque también despierta interrogantes sobre su alcance real y sus implicancias sociales.

En un escenario de controles migratorios más estrictos, este programa apunta a un perfil muy específico: inversionistas de alto patrimonio dispuestos a colocar capital en proyectos estratégicos dentro del país.

En qué consiste la visa dorada de Trump

La llamada visa dorada estadounidense funcionaría como un permiso migratorio especial destinado a quienes realicen una inversión significativa en sectores previamente aprobados por el gobierno federal.

El capital podría orientarse a áreas como:

Desarrollo económico regional

Innovación tecnológica

Proyectos de infraestructura

Generación de empleo

A cambio, los solicitantes obtendrían un estatus de residencia con procesos más rápidos que los canales migratorios tradicionales.

Un sistema más rápido, pero con controles más duros

Uno de los ejes centrales del programa es la velocidad de aprobación. A diferencia de otras visas basadas en inversión, el nuevo esquema buscaría reducir los tiempos administrativos mediante un proceso centralizado, supervisado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, la rapidez no implica menor control. Los aspirantes deberán demostrar:

Origen lícito de los fondos

Capacidad financiera sostenida

Historial personal y migratorio limpio

Cumplimiento de requisitos de seguridad

La visa no se otorgaría de forma automática ni permanente: su continuidad estaría condicionada al mantenimiento de la inversión y al cumplimiento de metas específicas.

Qué beneficios ofrecería esta visa dorada

Quienes accedan a la visa dorada de un millón de dólares podrían contar con ventajas migratorias superiores a las de una visa tradicional, como:

Derecho a residir y trabajar legalmente en Estados Unidos

Menores restricciones para entrar y salir del país

Inclusión de cónyuge e hijos dependientes

Mayor estabilidad frente a otros permisos temporales

Aun así, no se trataría de una “compra directa” de la residencia permanente, sino de un estatus condicionado y revisable.

A quién está dirigida y por qué genera polémica

Este programa no está pensado para la mayoría de los inmigrantes. La exigencia de un capital tan elevado deja fuera a quienes buscan emigrar por razones laborales, familiares o humanitarias.

Especialistas en política migratoria advierten que la visa podría profundizar la desigualdad en el acceso al sistema migratorio, al privilegiar la capacidad económica por sobre otros criterios como formación profesional o arraigo familiar.

También existen cuestionamientos sobre la necesidad de controles estrictos para evitar inversiones de bajo impacto real o el ingreso de fondos de origen dudoso.