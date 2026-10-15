La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo (DOL) anunció el miércoles 14 de octubre los datos de inflación correspondientes a septiembre de 2026. El precio de la gasolina volvió a dispararse y se convirtió en uno de los principales factores que impulsaron el aumento del Índice de Precios al Consumidor (CPI).

Además de la publicación de estos datos, el presidente Donald Trump anunció el viernes 9 de octubre una serie de medidas para intentar reducir los precios de los combustibles. Entre ellas, se destaca un acuerdo con Rusia para aumentar el suministro de diésel y otras iniciativas destinadas a incrementar la disponibilidad de combustibles en el mercado.

¿Cuánto aumentó la gasolina en septiembre de acuerdo con la BLS?

Según los datos publicados por la BLS, la gasolina aumentó un 9,1% en septiembre, con un incremento acumulado del 34,2% en los últimos 12 meses.

Esta suba impulsó fuertemente el índice del sector energético, que registró un aumento mensual del 5,2%. El organismo también informó que:

El combustible para calefacción registró un incremento mensual del 15,3%.

La electricidad aumentó un 0,2%.

El gas natural distribuido por tuberías disminuyó un 0,3%.

Según los datos publicados por la BLS, la gasolina aumentó un 9,1% en septiembre, con un incremento acumulado del 34,2% en los últimos 12 meses. vwalakte

¿Cómo impacta el aumento de la gasolina en la inflación general?

El aumento de la gasolina tiene un impacto directo sobre la inflación porque forma parte de los bienes y servicios que se utilizan para calcular el CPI.

De acuerdo con la BLS, esta suba representó más de la mitad del aumento mensual del índice general. Durante este período, la inflación mensual fue del 0,6%, mientras que la interanual alcanzó el 3,7%.

Según Kyle Moore, economista jefe de The Century Foundation, consultado por Reuters: “la guerra en Irán continúa alterando las cadenas de suministro globales, lo que afecta directamente a la economía estadounidense”.

¿Cuál es el plan de Trump para que bajen los precios de la gasolina en Estados Unidos? Fuente: EPA/AFP POOL SAUL LOEB / POOL

¿Cuál es el plan de Trump para que bajen los precios de la gasolina en Estados Unidos?

El Gobierno de Donald Trump anunció una serie de medidas destinadas a aumentar el suministro de combustibles y reducir la presión sobre los precios de la gasolina y el diésel.

Una de las principales iniciativas fue el acuerdo anunciado el 9 de octubre con Rusia, que contempla el suministro inicial de más de 300.000 toneladas métricas de diésel a los mercados estadounidense e internacional.

Por otro lado, el Gobierno también impulsó otras medidas para intentar contener los precios:

Liberación de reservas: promover la salida al mercado de combustibles almacenados en reservas estratégicas de países aliados para aumentar la oferta.

Ampliación del uso de diésel: permitir temporalmente que determinados combustibles utilizados en maquinaria agrícola puedan emplearse en el transporte por carretera.

Aumento de la producción nacional: impulsar medidas para ampliar la capacidad de refinación de combustibles dentro del país.

Sin embargo, especialistas consultados por Reuters advierten que el acuerdo con Rusia podría tener un impacto limitado sobre los precios, debido a que el volumen anunciado representa una pequeña parte de la demanda del mercado.

La apuesta de Trump para que bajen los precios

El presidente Donald Trump aseguró el 9 de septiembre que los precios del petróleo comenzarían a bajar después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.

“Justo después de las elecciones, los precios del petróleo se desplomarán”, aseguró Trump públicamente en la Base Conjunta Andrews, antes de dirigirse a Texas para participar en la convención de mitad de mandato del Partido Republicano.

Recientemente, en una entrevista exclusiva con la NBC de Montana, habló sobre la suspensión de los impuestos al diésel en Montana.

“Es algo que podría apoyar, pero lo vamos a solucionar muy rápidamente, vamos a derrotar a Irán muy rápidamente, y tan pronto como eso suceda, el petróleo y el diésel se desplomarán, caerán muy rápido, pero es algo que podría hacer de todos modos”, expresó Trump.

Por su parte, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) proyectó en su informe de octubre que los precios de la gasolina se mantendrán relativamente estables durante ese mes y comenzarán a disminuir gradualmente después de octubre de 2026.

Según el organismo, la gasolina alcanzó un precio promedio de US$4,35 por galón en septiembre, mientras que para 2027 se espera un promedio anual de US$3,56 por galón para la gasolina regular.

Esta proyección se basa en una posible recuperación del suministro internacional de petróleo y una reducción de los precios del crudo. Sin embargo, la EIA advierte que las bajas en los mercados mayoristas no se reflejarán inmediatamente en los precios que pagan los consumidores.