Walmart, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, sumó un nuevo centro semiautomatizado en el que decenas de robots se encargan de preparar los pedidos online. La instalación funciona con unos 90 robots que alistan más de 550 pedidos por día en cuestión de minutos, en lo que sus responsables describen como una “máquina expendedora de seis pisos”.

El almacén semiautomatizado más avanzado: cómo funciona la “máquina expendedora de seis pisos”

El centro está ubicado en Mustang, Oklahoma, conectado a un Walmart Supercenter, y es el primer centro de cumplimiento de mercado (Market Fulfillment Center o MFC) totalmente operativo en todo ese estado, además de uno de los pocos que existen en el país.

Sus características principales:

Cuenta con unos 90 robots distribuidos en una estructura de seis pisos de altura.

La instalación ocupa unos 35.000 pies cuadrados (más de 3.250 metros cuadrados).

Prepara alrededor de 550 pedidos online por día, con el objetivo de procesar más pedidos en menos tiempo.

Tal como lo resumió uno de los responsables del centro, la forma más simple de entenderlo es imaginar “una máquina expendedora de seis pisos”: un sistema vertical donde los robots almacenan y recuperan los productos de manera automática.

Walmart sumó un nuevo centro semiautomatizado en el que decenas de robots se encargan de preparar los pedidos online. Shutterstock

El sistema ahorra entre 5 y 8 minutos por pedido

El proceso combina la tecnología con el trabajo humano en la etapa final. Cuando un cliente hace un pedido online, el sistema determina primero si los productos están disponibles dentro del MFC. Si lo están, los robots del interior de la estructura van a buscarlos automáticamente.

La mayoría de los artículos almacenados en el centro son los que más se compran, lo que agiliza la operación. El objetivo es que todo el proceso —recoger el producto, prepararlo y despacharlo— tome apenas 10 a 12 minutos desde el momento en que se realiza el pedido. Una vez que el sistema arma el pedido, los empleados lo llevan directamente hasta el auto del cliente.

Según los responsables del centro, el sistema ahorra entre 5 y 8 minutos por pedido en comparación con el método tradicional.

Walmart avanza hacia una transformación tecnológica mucho más grande

El centro de Mustang no es un caso aislado, sino una pieza de la ambiciosa estrategia de automatización de Walmart. La compañía viene desplegando tecnología robótica en toda su cadena de suministro y opera además varios centros de distribución de “próxima generación” que combinan personas, robots y aprendizaje automático.

Walmart proyecta que hacia el cierre del año fiscal 2026 alrededor del 65% de sus tiendas estén servidas por algún grado de automatización, y que cerca del 55% del volumen de sus centros de cumplimiento pase por instalaciones automatizadas. Según la empresa, estos centros de nueva generación son aproximadamente el doble de productivos que los tradicionales y permiten duplicar la capacidad de almacenamiento.