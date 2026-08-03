Walmart confirmó que eliminará las cajas de autoservicio tradicionales en algunas de sus tiendas y remodelará más de 650 locales durante 2026, en un cambio que afecta directamente a sus clientes en todo el país.

La primera tienda en aplicar la medida fue la de South Philadelphia, donde los carriles de autopago fueron reemplazados por cajeros humanos .

Un portavoz de la compañía señaló que la decisión responde a los patrones de compra locales y al feedback de empleados y clientes. La medida no es uniforme: en paralelo, Walmart expande una herramienta de escaneo con inteligencia artificial para modernizar el autoservicio en la mitad de sus tiendas.

¿Qué cambios implementa ahora Walmart en sus tiendas?

La eliminación del autoservicio tradicional en South Philadelphia no es un caso aislado. Walmart ya había limitado el autopago en otros locales —solo para miembros Walmart+ o en ciertos horarios— como parte de una revisión más amplia de su modelo de caja.

Las remodelaciones anunciadas para 2026 incluyen 32 tiendas en Pensilvania, cuatro de ellas en la región de Filadelfia. Los cambios contemplan:

Qué incluyen las remodelaciones

Nuevos layouts y tecnología actualizada

App de navegación en tienda

Entrega de farmacia gratuita para miembros Walmart+

Pedidos express listos en menos de una hora

Walmart también expande una herramienta de escaneo con inteligencia artificial para modernizar el autoservicio en la mitad de sus tiendas.

¿Cómo afecta esto a todos los compradores de Walmart en Estados Unidos?

El impacto varía según la tienda. Donde se retira el autoservicio tradicional, la atención vuelve a cajeros humanos. Donde se despliega la herramienta con IA, el sistema identifica productos frescos sin necesidad de escanear códigos de barras.

La vicepresidenta de Experiencia de Caja, Christyn Keef, confirmó que esa tecnología ya está en el 30% de las tiendas y se extenderá al 50% en el corto plazo. Cadenas como Target, Dollar General y Five Below también han recortado el autoservicio en años recientes, en una tendencia que se consolida en el retail estadounidense.