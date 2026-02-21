Los conductores podrían enfrentar un cambio histórico si el Departamento de Vehículos Motorizados de Florida (DMV) elimina un requisito obligatorio que durante décadas acompañó a todas las patentes. Un proyecto de ley ya aprobado en comisión propone que ningún vehículo tenga que exhibir el tradicional sticker anual de registro. La medida avanza en la Cámara estatal y busca modernizar el sistema: la verificación ya no dependería de una calcomanía física, sino de bases de datos digitales que permiten a la policía confirmar en tiempo real si el registro está pago y vigente. El proyecto, impulsado por el representante estatal Tom Fabricio, fue aprobado por unanimidad en el Comité de Asuntos Estatales y ahora deberá ser votado por el pleno. De convertirse en ley, eliminaría la obligación anual de colocar el sticker amarillo en la placa. Según el legislador, ese distintivo solo funciona como comprobante de pago, un mecanismo creado antes de que existieran sistemas digitales avanzados. Con la reforma, la policía utilizaría la base de datos estatal para verificar el estado del registro, como ya ocurre en otros estados. Si la ley se aprueba definitivamente, los propietarios de vehículos ya no tendrán que renovar ni pegar el sticker cada año, lo que eliminaría un trámite considerado por muchos como una carga innecesaria. El estado estima que podría ahorrar hasta u$s 24 millones al dejar de imprimir y distribuir las calcomanías. Sin embargo, el cambio no modifica otros aspectos clave del registro vehicular. Se mantienen: Para los conductores, el mensaje es claro: el pago del registro seguirá siendo obligatorio, pero la prueba dejaría de estar visible en la patente y pasaría a verificarse de forma digital.