El Departamento de Licencias del Estado de Washington especifica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos de circulación que deben cumplir los menores de 18 años luego de tramitar su primera licencia de conducir. Respetar estas reglas es esencial para garantizar la continuidad del carnet adquirido, pues cuando las infracciones se acumulen de manera reiterada las autoridades tendrán la potestad de suspenderlo. Los conductores menores deben cumplir reglas estrictas al circular: durante los primeros seis meses no pueden llevar pasajeros menores de 20 años que no sean familiares directos y, en los siguientes seis meses, el límite es de tres jóvenes no familiares. Además, tienen prohibido conducir entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m., salvo que viajen acompañados por un conductor con licencia de al menos 25 años. A su vez las autoridades enfatizan en la prohibición de uso de cualquier dispositivo móvil, incluso con manos libres, excepto en emergencias. Con una primera infracción, las restricciones para pasajeros y conducción nocturna se extenderán automáticamente hasta los 18 años, además de enviarse una carta de advertencia al conductor y a su padre o tutor si recibe una multa, infringe una norma de tránsito o se ve involucrado en determinados accidentes. Con una segunda infracción, la licencia será suspendida por 6 meses o hasta cumplir los 18 años (lo que ocurra primero). No obstante, la circunstancia más severa se da cuando se acumulan tres avisos de infracción, en cuyo caso la suspensión se mantendrá vigente hasta que el conductor alcance la mayoría de edad, con notificación previa a la familia antes de que la medida entre en vigor.