A partir de febrero, el Department of Motor Vehicles (DMV) de Texas añade un nuevo requisito de carácter excluyente en el tramite para registrar vehículos o renovar un registro dentro del estado. Es la ID Rule, que exige de manera obligatoria que la persona presente una identificación con foto válida que haya sido emitida por el gobierno. Esto deja afuera de la posibilidad a cualquier inmigrante que aún no haya obtenido la green card o la visa. Se pueden presentar solamente documentos que acrediten la identidad válidos y que no estén vencidos: Los trámites que comenzarían a estar atravesados por este nuevo cambio son las nuevas registraciones de vehículos, renovaciones de registros ya existentes o transacciones entre oficinas de impuestos del condado y concesionarias de autos. El representante estatal Brian Harrison defendió esta nueva regla con el argumento de que es un intento de “impedir que inmigrantes indocumentados registren vehículos en Texas", ya que según el fundamento ofrecido por el republicano, afectaría a la seguridad vial y a las primas de seguro. No obstante, se adelanta que esta medida podría no solamente afectar a inmigrantes indocumentados como Harrison pretende, sino que también alcanza a ciudadanos que tengan sus documentos vencidos por los retrasos reportados en los trámites de renovación de ID.