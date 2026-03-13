Las autoridades federales de Estados Unidos, mediante los tribunales de familia, aplican sanciones a los padres que no cumplen con el pago de la cuota alimentaria. Una de las medidas más estrictas es la prohibición de obtener o renovar el pasaporte, lo que impide viajar al exterior hasta regularizar la deuda. Esta restricción forma parte de los mecanismos de cobro implementados por el sistema federal de Child Support Enforcement, que busca garantizar el pago de la manutención infantil. Cuando un padre acumula una deuda significativa por pensión alimentaria, el Gobierno puede bloquear automáticamente la emisión del documento de viaje. El programa federal conocido como Passport Denial Program establece que cualquier padre que tenga deudas superiores a 2.500 dólares en manutención infantil atrasada no puede recibir un pasaporte estadounidense. En estos casos, el Departamento de Estado rechaza la solicitud de un nuevo documento o la renovación del existente. El procedimiento comienza cuando las agencias estatales de manutención infantil informan al Gobierno federal sobre los casos con deuda acumulada. Luego, la Oficina de Servicios de Manutención Infantil envía esos registros al Departamento de Estado, que automáticamente niega el pasaporte a la persona incluida en la lista. La restricción no solo afecta la emisión de nuevos pasaportes. También puede impedir realizar trámites relacionados con el documento, como renovaciones, correcciones o reemisiones, lo que deja al deudor sin posibilidad de viajar fuera del país. Las autoridades federales indican que el bloqueo del pasaporte se mantiene hasta que la deuda sea resuelta o el caso sea retirado por la agencia estatal de manutención. El padre debe pagar el monto adeudado o establecer un acuerdo con la oficina estatal correspondiente. Una vez que el pago es confirmado, el estado notifica al Departamento de Salud y Servicios Humanos.