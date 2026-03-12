El Internal Revenue Service (IRS) confirmó en sus guías oficiales que existen determinados perfiles de contribuyentes con mayor exposición a controles presenciales, especialmente cuando presentan deudas fiscales importantes o incumplimientos reiterados. Si bien el organismo modificó su política en los últimos años y eliminó la mayoría de las visitas sorpresa, todavía existen situaciones específicas en las que funcionarios pueden acudir al domicilio o al negocio de un contribuyente para resolver problemas tributarios. Estas tareas suelen estar a cargo de los llamados Revenue Officers, empleados del IRS encargados de gestionar cobros y regularizar casos complejos cuando otras instancias de contacto no funcionan. En 2023, el Internal Revenue Service anunció el fin de la mayoría de las visitas inesperadas a hogares y empresas, una práctica que durante años generó preocupación entre contribuyentes y también fue utilizada por estafadores para hacerse pasar por funcionarios. Desde ese cambio, el procedimiento habitual es que el organismo envíe primero una notificación por correo postal para programar una reunión formal con el contribuyente. En muchos casos se utiliza la Letter 725-B, que fija una cita para discutir la situación fiscal. Aun así, el IRS aclaró que las visitas presenciales no desaparecieron por completo, sino que quedaron reservadas para casos puntuales vinculados a incumplimientos graves o investigaciones específicas. De acuerdo con la información publicada por el IRS y organismos vinculados al sistema tributario estadounidense, los casos que suelen terminar en contactos presenciales con funcionarios comparten ciertas características. Entre los perfiles más frecuentes aparecen: Aunque la política actual prioriza el contacto previo por carta, el IRS mantiene la posibilidad de realizar visitas en determinadas circunstancias. Entre los escenarios contemplados por el organismo se incluyen: