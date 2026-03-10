El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas integró un nuevo requisito de carácter excluyente en el proceso para registrar un automóvil o renovar un registro dentro del estado. Se trata de la ID Rule, que exige obligatoriamente que la persona presente una identificación con foto válida que no esté vencida y que haya sido emitida por el gobierno. Esto deja afuera de la posibilidad a cualquier inmigrante que aún no haya obtenido la green card o la visa. Únicamente se aceptarán documentos que validen la identidad y que se encuentren vigentes, como: Los trámites que se verían afectados por este nuevo cambio incluyen las nuevas registraciones de vehículos, renovaciones de registros ya existentes o transacciones entre oficinas de impuestos del condado y concesionarias de autos. El representante estatal Brian Harrison caracterizó a la nueva regla como un intento de “impedir que inmigrantes indocumentados registren vehículos en Texas”. No obstante, la medida también podría afectar a ciudadanos que tengan sus documentos vencidos.