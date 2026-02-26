El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York indica a través de su sitio web oficial los controles obligatorios de seguridad que todos los coches deben atravesar y la frecuencia con la que deben llevarse a cabo. Al cumplir esta medida, las autoridades entregarán una pegatina de inspección que debe colocarse en el frente del vehículo para evidenciar que se cumplió con esta condición. Estas inspecciones deben ser realizadas de manera periódica cada 12 meses o en el momento en el que se transfiere la propiedad de un vehículo. Durante dichas inspecciones se examina, por ejemplo, el funcionamiento de cinturones de seguridad, frenos, dirección del auto, el chasis, la suspensión, los neumáticos o las luces. Cuando finaliza y se aprueba, la pegatina que comprueba que esto se realizo debe colocarse visiblemente en el vehículo y mantenerse vigente, dado que su caducidad comenzará el último día del mes que tienen escrito. “Guarda el recibo de la pegatina de inspección de emisiones para demostrar que tu vehículo fue inspeccionado”, se indica. Cuando no se cumple adecuadamente con este requisito de circulación, las reglas son las siguientes Cada multa tendrá un recargo obligatorio de 88 dólares o de 93 dólares en el caso de los tribunales municipales y de aldea.