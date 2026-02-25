California anunció un nuevo beneficio para inmigrantes con una asignación de 35 millones de dólares para apoyar a familias afectadas por detenciones y procesos de deportación. El objetivo es garantizar asistencia legal y cubrir necesidades básicas ante el endurecimiento federal. El gobernador Gavin Newsom confirmó la liberación de los fondos en medio del plan de deportaciones masivas impulsado por Donald Trump. La medida se adopta pese a un déficit proyectado de u$s 2.900 millones en el próximo año fiscal. El estado liberará 35 millones de dólares del presupuesto para que organizaciones comunitarias conecten a familias inmigrantes con alimentos, apoyo básico y servicios legales frente a acciones del Immigration and Customs Enforcement (ICE). El dinero no puede utilizarse para defender a personas con condenas por delitos graves o violentos. La ley santuario estatal tampoco impide su transferencia a custodia migratoria en esos casos. Podrán acceder familias con integrantes detenidos o en riesgo de expulsión que enfrenten dificultades económicas o temor para salir de sus hogares. El apoyo se canalizará a través de redes comunitarias ya activas en California. La decisión se conoce mientras el Gobierno federal destina 170.000 millones de dólares en cuatro años para reforzar la aplicación de leyes migratorias y facilitar hasta un millón de deportaciones anuales. Legisladores demócratas respaldaron la inversión; sectores republicanos la cuestionaron.