Las autoridades federales de Estados Unidos anunciaron una nueva condición estricta para obtener una licencia de conducir comercial (CDL). Quienes quieran desempeñarse laboralmente en este sector deberán demostrar una habilidad que, anteriormente, no era requerida como obligatoria. La medida será aplicada por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) y la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). La licencia de conducir comercial (CDL) es el documento que habilita la conducción legal de camiones de comercio. Es decir, los transportes que se utilizan para trasladar mercaderías a través de rutas estadounidenses. Generalmente, es un trabajo altamente ocupado por inmigrantes, pero desde los últimos meses se endureció el proceso de supervisión sobre los conductores. A partir del 2026, por orden federal, todos los postulantes a este trabajos deberán completar su examen en inglés y deberán demostrar que manejan el idioma sin equivocaciones. Según lo comunicado por el secretario Duffy, la obligación de rendir los exámenes en inglés es parte de un esfuerzo coordinado entre el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) y la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) para reforzar los estándares de competencia de los conductores comerciales. Previo a esta modificación, las normativas para rendir el examen de una licencia comercial estaban sujetas a disposiciones estatales. California, por ejemplo, es uno de los estados que permitía que una parte de la prueba se rinda en un idioma diferente al inglés. Sin embargo, a partir de la modificación federal, se eliminará automáticamente la opción de rendir el examen en un idioma diferente al predominante en Estados Unidos. Las autoridades buscan asegurar que quienes operan vehículos comerciales a través de fronteras estatales posean un nivel uniforme de comprensión del idioma predominante en señalización y comunicaciones de seguridad.