El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California especifica en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores deben respetar al momento de renovar su registro vehicular de manera online en el estado. Quienes no puedan reunir las condiciones necesarias por haber demorado otros trámites cruciales requisitorios, no podrán efectuar la gestión desde la comodidad de su hogar. Según lo especificado por el organismo, tendrán prohibido renovar su registro de forma online a quienes no hayan pagado a tiempo sus multas de aparcamiento, pues estar libre de esta obligación es fundamental al momento de llevar a cabo el trámite. Además, se prohibirá este trámite online a quienes En esa línea, se exige a todos los solicitantes Las autoridades aconsejan utilizar como navegador para este trámite Además, es esencial considerar que sólo se podrá llevar a cabo esta gestión si la compañía de seguros comparte información de la póliza electrónicamente al DMV