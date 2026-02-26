El Gobierno de Estados Unidos puede intensificar el proceso de cobro cuando un contribuyente deja pasar demasiado tiempo sin regularizar su situación tributaria. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la facultad de enviar agentes a domicilios particulares en casos donde no se cumplen con las obligaciones establecidas por las autoridades durante largos períodos y no hubo respuesta a las notificaciones oficiales. El sistema tributario estadounidense se basa en el cumplimiento voluntario. Sin embargo, cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales durante mucho tiempo, el caso puede escalar a medidas de cobro más directas, que incluyen la posibilidad de contacto presencial. Cuando un agente se presenta en el domicilio, puede: