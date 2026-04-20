Argentina y Brasil han realizado un avance significativo en la construcción de una infraestructura que tiene el potencial de revolucionar la movilidad y el desarrollo económico en el Cono Sur. El futuro puente San Javier–Porto Xavier, diseñado como un elemento fundamental del corredor bioceánico, se presenta como una obra esencial para conectar las rutas que vincularán el océano Atlántico con el océano Pacífico. El proyecto no surge únicamente como una solución vial. Su objetivo principal es impulsar un nuevo circuito logístico más rápido y eficiente, capaz de mejorar la circulación entre Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. De acuerdo con la información oficial, el futuro puente contará con unos 950 metros de longitud y 17,4 metros de ancho, características que lo posicionan como una obra moderna y adaptada a las exigencias actuales. Además, incluirá dos carriles vehiculares, carril bici, pasarelas peatonales, barreras de seguridad, iluminación LED y un sistema de monitoreo en tiempo real, que permitirá supervisar el tránsito y las condiciones estructurales las 24 horas. La apuesta es clara: reducir tiempos de traslado, optimizar costos y fortalecer la competitividad regional en un contexto donde la infraestructura se ha convertido en un factor clave para el comercio internacional. Las autoridades prevén que los trabajos comiencen a mediados de 2026, con un plazo estimado de ejecución de 1.440 días, lo que ubicaría su inauguración en 2030 si el cronograma se cumple sin contratiempos. La totalidad de la financiación estará a cargo del gobierno de Brasil, que también asumirá los procesos de expropiación y los estudios de impacto ambiental necesarios para avanzar con la construcción. Según las estimaciones oficiales, la inversión supera los 35 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud y la importancia estratégica del proyecto en el contexto sudamericano.