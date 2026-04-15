China impulsa un megaproyecto de transporte público en Nicaragua que promete cambiar por completo la movilidad urbana y rural. El plan contempla la incorporación de 600 autobuses de última generación, una cifra que marca un antes y un después en un sistema históricamente afectado por unidades antiguas y servicios irregulares. La iniciativa ya comenzó a tomar forma con la llegada de los primeros vehículos, en una señal clara del avance de un acuerdo estratégico que combina inversión, tecnología y expansión territorial. El proyecto de modernización del transporte público de Nicaragua se ejecuta en etapas. En una primera fase, ya arribaron 180 autobuses nuevos, mientras que el resto se integrará progresivamente durante los próximos meses. Las unidades, fabricadas por la compañía Yutong, están diseñadas para ofrecer: Este recambio implica un salto tecnológico significativo frente a la flota actual, que en muchos casos presenta fallas mecánicas y condiciones deficientes. La llegada de estos autobuses modernos no solo apunta a renovar vehículos, sino a reconfigurar el funcionamiento del sistema en todo el país. Entre los principales cambios que se proyectan: Además, el plan contempla una distribución que abarca tanto grandes ciudades como regiones más alejadas, con el objetivo de lograr una red más integrada y eficiente.