Un megaproyecto comercial sin precedentes promete redefinir el desarrollo urbano en la costa ecuatoriana. En Portoviejo se inauguró recientemente la construcción de un moderno complejo que superará los USD 100 millones de inversión, convirtiéndose en uno de los emprendimientos más ambiciosos de la última década en Manabí. El proyecto no solo se destaca por su magnitud arquitectónica, sino también por su fuerte impacto en la economía local. Se estima que generará más de 5.000 empleos, entre directos e indirectos y que más del 90% de la mano de obra será local, priorizando a los trabajadores de Portoviejo y zonas aledañas. El futuro mall se levantará sobre los terrenos del antiguo aeropuerto Reales Tamarindos, un punto estratégico dentro del plan urbano Villanueva. Su diseño contempla sistemas sostenibles orientados a reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental, un requisito clave dentro de los nuevos estándares de construcción en la región. La construcción abarcará más de 121.000 metros cuadrados, distribuidos en: Si bien la construcción se inauguró oficialmente en diciembre, el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, indicó que la meta es completar el centro comercial en un plazo aproximado de dos años.