Brasil presentó una aeronave militar sin precedentes en la región. El C-390 Millennium es un avión de transporte pesado diseñado para misiones estratégicas, capaz de trasladar hasta 26 toneladas de carga en operaciones de alta exigencia. El desarrollo marca un punto de inflexión para la industria aeronáutica latinoamericana. Por sus dimensiones, rendimiento y versatilidad operativa, el C-390 se diferencia de cualquier otro modelo fabricado en América Latina. El C-390 Millennium es el mayor avión militar construido en la región. Su diseño permite trasladar vehículos, tropas, equipamiento pesado y carga humanitaria en distintos tipos de misiones. Entre sus capacidades principales se destacan: Estas cualidades lo ubican en el segmento más avanzado del transporte aéreo militar, con capacidad para operar en pistas cortas, zonas remotas y escenarios complejos. La aeronave se ensambla en Brasil mediante una línea industrial de alta tecnología, con procesos automatizados y controles de precisión. La planta tiene la capacidad de producir múltiples unidades anualmente y aumentar su producción en función de la demanda. El impacto es estratégico: consolida a América Latina como productora de aeronaves militares pesadas y posiciona al C-390 como un modelo exportable, con pedidos de distintos países.