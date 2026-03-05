Una disposición estatal en Alabama manifiesta una serie de limitaciones a la hora de anotar a un bebé recién nacido en el Registro Civil. La norma vigente no admite caracteres que no existen en inglés, por lo que dificulta el registro de bebés provenientes de algunas familias mexicanas y del resto de Latinoamérica. La regulación forma parte del Código Administrativo de Alabama (CAA) que establece cómo deben inscribirse los nacimientos en el sistema de estadísticas vitales. Este marco normativo es aplicado por el Departamento de Salud Pública de Alabama (DSPA), la entidad que supervisa los certificados de nacimiento y las reglas de registro de nombres. El CAA establece que los nombres y apellidos registrados en los certificados de nacimiento solo pueden escribirse utilizando letras del alfabeto inglés. Esto significa que caracteres propios de otros idiomas no pueden incorporarse en los registros oficiales del estado. La restricción afecta especialmente a familias latinoamericanas cuyos apellidos contienen la letra Ñ, una grafía muy común en países como México, Colombia, Perú o Argentina. Apellidos como Muñoz, Peña, Niño o Ibañez suelen perder la letra original y registrarse sin ese carácter. En la práctica, cuando se inscribe el nacimiento, el sistema del DSPA suele adaptar el apellido eliminando el carácter no permitido. De esta manera, Muñoz pasa a registrarse como Munoz y Peña como Pena, ya que el sistema administrativo no admite ese tipo de grafías. El CAA también establece otras restricciones relacionadas con la escritura de los nombres y apellidos en los certificados de nacimiento. Entre ellas se encuentra la prohibición de utilizar letras con tildes o signos diacríticos, como á, é, í, ó o ú. La normativa también impide registrar nombres con símbolos, números u otros signos que no formen parte del alfabeto inglés. En consecuencia, muchas familias de origen latino deben adaptar la ortografía original de sus apellidos cuando inscriben a sus hijos en el Registro Civil de Alabama.