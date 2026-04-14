La visa americana es un documento fundamental para todas las personas que desean conocer Estados Unidos como turistas, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, forma parte de los documentos obligatorios que las autoridades solicitan para habilitar el traslado. En ese sentido, quienes planeen gestionar este permiso durante abril, tendrán que considerar un requisito fundamental con su pasaporte para poder efectuar el trámite sin inconvenientes. Cuando no se cumpla, no podrá llevarse a cabo. Al momento de iniciar la tramitación de la visa americana es fundamental verificar que el pasaporte del solicitante se encuentre en vigencia, pues quienes hayan demorado la actualización de este documento y presenten uno antiguo, tendrán prohibido gestionar la visa hasta contar con uno válido. En general, el pasaporte puede gestionarse de forma acelerada, por lo que cuanto antes se verifique el dato, más tiempo disponible para actuar. En esa misma línea -y basándose en la normativa que aplica para cada país- de forma general, Estados Unidos mantiene la regla de los seis meses, que exige a los viajeros que su pasaporte cuente con al menos medio año de validez extra desde la finalización de la estancia en el país. CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. En el caso de estas naciones, tan sólo tienen que presentar un pasaporte válido durante todo el período que comprende su estadía. Países latinoamericanos incluidos La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí. Lo aconsejable es consultar los requisitos de documentación y pasos necesarios en la página web de la Embajada o Consulado correspondiente. Así, además de pasaporte válido los solicitantes deben presentar Es fundamental considerar que, si bien Estados Unidos exige una visa válida para ingresar al país, se indica que no es inconveniente que el visado caduque durante la estadía dado que los períodos de estancia autorizados se registran de manera previa.