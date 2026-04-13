El Servicio de Impuestos Internos (IRS) incorporó una nueva función dentro de su sistema digital que impacta directamente en los contribuyentes que esperan su devolución de impuestos. La medida se da en el tramo final de la temporada fiscal, cuando millones de reembolsos siguen en proceso. Según informó el organismo, esta actualización permite a ciertos usuarios recibir notificaciones por correo electrónico sobre el estado de su reembolso, siempre que hayan activado esta opción dentro de su cuenta online. La nueva función aparece dentro de la cuenta oficial del contribuyente en el portal del IRS, donde ahora se incluye la opción de “refund email notifications” como parte de los servicios disponibles. Esto significa que quienes tengan una cuenta activa en el sistema y hayan habilitado esta herramienta podrán recibir avisos relacionados con su devolución de impuestos, sin necesidad de consultar manualmente el estado. El sistema está pensado para usuarios que utilizan el entorno digital del IRS, donde también pueden acceder a su historial fiscal, estado de trámites y actualizaciones del reembolso. En este contexto, y con el cierre de la temporada fiscal, el organismo continúa procesando devoluciones, por lo que estas notificaciones comienzan a cobrar relevancia durante esta semana. La incorporación de notificaciones por email forma parte de una modernización del sistema digital del IRS, que busca centralizar la información en la cuenta online del contribuyente. Entre los puntos más relevantes se destacan los siguientes: En los últimos años, el IRS impulsó un proceso de digitalización que prioriza el uso de cuentas online para gestionar trámites, acceder a información fiscal y recibir notificaciones. Actualmente, la mayoría de los reembolsos se procesan de manera electrónica y en plazos relativamente rápidos, especialmente para quienes presentan sus declaraciones de forma digital y con depósito directo. La nueva función de notificaciones por email se integra como una herramienta adicional para seguir el estado de los pagos fiscales.