Un extenso sistema de tormentas se está desplazando desde la semana pasada por diversas zonas de Estados Unidos y los meteorólogos advierten que aún restan más de 48 horas de lluvias y vientos intensos. Los pronósticos indican riesgo para varias zonas del país en las próximas horas, con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta 137 kilómetros por hora, volviéndose peligrosas para los estados afectados. Según lo indican expertos de AccuWeather, durante la jornada de hoy se espera el peor clima severo desde el inicio del sistema. El riesgo abarca la zona comprendida desde Texas hasta los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra. Meteorólogos advierten que las tormentas eléctricas que tendrán lugar podrán producir granizo “destructivo”, así como también tornados aislados -con mayor riesgo para el este de Iowa, el sur de Wisconsin y el norte de Illinois- y ráfagas de viento peligrosas. Especialistas indican que tanto el granizo como la gran caída de agua y el riesgo de tornados persistirán también el miércoles, aunque las alertas por clima severo esta vez estarán destinadas más al este. Para el jueves el riesgo disminuirá, no obstante, persiste el pronóstico de lluvias para los valles del Misisipi y Ohio, con grandes ráfagas de viento y caída de agua. Finalmente, los expertos advierten que el riesgo de clima severo regresará el viernes, con tormentas que tendrán lugar desde Texas hasta el oeste de Wisconsin. El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que haya cambios importantes.