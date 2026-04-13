A pocos días de que finalice la temporada de presentación de impuestos 2026 todas las personas que reciban o hayan recibido en los últimos días un aviso clave del Servicio de Impuestos Internos (IRS) tendrán que contestar dentro de los 30 días para que el dinero de sus reembolsos no quede inhabilitado por seis semanas. Como parte de los esfuerzos por transicionar a pagos 100% electrónicos, IRS instó a todos los contribuyentes a proporcionar su información bancaria junto con la declaración durante esta temporada. Cuando esto no se realiza, la agencia envía un aviso solicitando los datos y, de no responderse dentro de los treinta días siguientes, su dinero quedará administrativamente “bloqueado” y no se reembolsará hasta que haya pasado el plazo extendido. La agencia instó a que todas las declaraciones que correspondan a 2025 y no cuenten con una exención incluyan la información de depósito directo del tributante. El IRS envía un aviso CP53E solicitando información bancaria o indicando que la que se proporcionó es inválida. En caso de no brindar la información bancaria para efectuar el depósito de manera electrónica ni contar con una excepción, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas o más. Las instrucciones en estos casos son “Si los contribuyentes ya tomaron medidas a través de Where’s My Refund o IRS Individual Online Account antes de recibir el aviso, pueden ignorarlo”, se indica. Las autoridades explican que, por seguridad, ningún empleado de IRS actualizará la información de cuentas bancarias ni por teléfono ni en persona.