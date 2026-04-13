El Departamento de Vehículos Motorizados de Florida (DMV) aplicará nuevas sanciones obligatorias para los conductores que intenten obtener su licencia mediante prácticas fraudulentas. La medida fue establecida tras la firma de una ley estatal impulsada por el Gobierno. Según lo informado por las autoridades, el cambio apunta directamente a reforzar los controles en los exámenes para obtener licencias, especialmente en el segmento de conductores comerciales, donde se detectaron irregularidades en los procesos de evaluación. La nueva normativa, enfocada principalmente en la Ley Agrícola, incluye y establece que cualquier persona que incurra en fraude durante el examen de conducir podrá enfrentar sanciones más severas, incluyendo la suspensión de la licencia o la imposibilidad de obtenerla. El DMV ahora cuenta con mayores facultades para detectar y penalizar estas conductas, lo que incluye casos en los que los aspirantes intenten obtener ventajas indebidas durante las pruebas. Además, la ley introduce consecuencias legales para quienes participen en maniobras fraudulentas, elevando el nivel de exigencia en el proceso de certificación. El objetivo central es garantizar que solo los conductores que cumplan con los requisitos reales puedan acceder a la habilitación para conducir, especialmente en vehículos de gran porte. Entre los puntos más relevantes de esta medida se destacan los siguientes: Las autoridades indicaron que esta medida forma parte de un endurecimiento general en los controles del sistema de licencias, con foco en la seguridad vial y la transparencia del proceso. En este sentido, el DMV busca evitar que personas sin la capacitación adecuada obtengan habilitaciones, especialmente en el caso de licencias comerciales, donde el impacto en la seguridad pública es mayor.