Estas personas podrán viajar con 50% de descuento en el metro y los autobuses de Nueva York: cómo acceder

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) se podría considerar una de las entidades más importantes de la ciudad, por representar a este servicio y trabajar en mejorar su calidad.

El aumento en el costo de vida afectó a los residentes y algunos vieron dificultades para afrontar el pasaje, por lo que el nuevo presupuesto de la ciudad contempla este escenario y promete aliviar el bolsillo de una parte de la población con la expansión del programa Fair Fares.

El aumento en el costo de vida afectó a los residentes y algunos vieron dificultades para afrontar el pasaje Tory Smith

Estas personas podrán viajar con 50% de descuento en el metro y los autobuses de Nueva York: ¿Qué es el Programa Fair Fare?

La Ciudad de Nueva York es una de las regiones con el sistema de transporte más utilizado del país. Los neoyorquinos usan tanto la red de metro como las distintas líneas de autobuses para desplazarse a lo largo y ancho de los cinco distritos según sus necesidades.

Es un programa oficial de la Ciudad de Nueva York que ofrece un 50% de descuento en los pasajes del metro, los buses de la MTA y el servicio de paratránsito a los residentes de bajos ingresos si cumplen con determinados requisitos.

Se aplica a los viajes pagados a través del sistema OMNY, dependiendo de la modalidad elegida por cada usuario. La expansión de este programa amplía los criterios de elegibilidad.

¿Quiénes podrán acceder?

Con esta nueva expansión del Programa Fair Fares, se incluirá a trabajadores que usan el metro cuando cubren turnos nocturnos, servicios esenciales o familias que dependen del transporte para desplazarse por la ciudad.

Podrán acceder quienes cumplan con estos requisitos:

Ser residentes legales de la ciudad de Nueva York

Tener 18 años o más

Presentar la solicitud ante el programa Fair Fares NYC

Esperar la aprobación de la MTA

El nivel máximo de ingresos depende:

Nivel máximo de ingresos: 200% del nivel federal de pobreza

Ingreso anual máximo para una persona: 31,920 dólares

Ingreso anual máximo para una familia de cuatro: 66,000 dólares

¿Cuándo podrán usar el 50% de descuento en el metro y los autobuses estas personas?

La ampliación del Programa Fair Fares se implementará una vez que el presupuesto municipal entre oficialmente en vigencia y la ciudad actualice las reglas del programa.

Esto se debe a que es parte del acuerdo presupuestario para el año fiscal 2027. Se puede verificar la elegibilidad para el programa clicando aquí.