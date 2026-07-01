La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) de Nueva York confirmó que se reemplazarán los vagones del metro con los trenes R211.

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) de Nueva York confirmó que se reemplazarán los vagones del metro con los trenes R211, la nueva generación de unidades del sistema subterráneo neoyorquino.

Esta incorporación se da como parte del proceso de modernización en la red de transporte más utilizada del país. Con este plan de innovación, el objetivo es mejorar la confiabilidad del servicio y que los pasajeros viajen más cómodos.

Esta incorporación se da como parte del proceso de modernización en la red de transporte más utilizada del país. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Todas estas líneas estrenarán nuevos vagones: ¿En qué orden irán renovando las unidades?

Según comunicó la MTA, la incorporación será gradual y seguirá el siguiente orden:

Línea D Línea N Línea Q Línea W

Estos nuevos modelos ya se encuentran operativos en otras rutas del sistema como las líneas A, C, G, y la Staten Island Railway. Con la renovación anunciada por la MTA, llegarían a otras zonas del estado que conectan Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx.

¿Cuáles son las novedades que incorporan estos trenes al metro de Nueva York?

Los trenes R211 son la generación más moderna de trenes del metro neoyorquino. Los fabricó Kawasaki Railcar Manufacturing y comenzaron a operar en las otras líneas en 2023, sustituyendo los modelos R46 y R68.

Entre sus principales características:

Puertas más anchas, ya pasan a ser de 50 a 58 pulgadas, algo que facilita la entrada y salida de pasajeros

Más espacio interior , en el que se incluirá más capacidad para pasajeros de pie, mejor distribución del espacio, zonas reservadas para personas con movilidad reducida, y asientos rebatibles en sectores específicos

Pantallas digitales , en la que se mostrará el próximo destino, posibles combinaciones con otras líneas o autobuses, ubicación de ascensores, mapas del recorrido y otros anuncios del servicio

Cámaras de seguridad

Iluminación LED

Indicadores luminosos en las puertas que se mostrarán verde al abrir y rojo al cerrarse

Pasillos abiertos, para que los pasajeros puedan desplazarse de un extremo al otro del tren

La MTA anunció cambios en el metro: ¿Qué beneficios trae a la red subterránea?

Según la MTA, la incorporación de estos nuevos coches mejorará el servicio del Metro de Nueva York por varias razones:

Habrá menos fallas mecánicas

Menos demoras

Más puntualidad

Mejor desempeño en horas de saturación

Menor congestión en estaciones

No obstante, se trata de un plan de renovación histórico para la MTA. En marzo de 2026 se anunció la compra de 2,390 nuevos vagones R262 con una inversión superior a 11,000 millones de dólares.