Las familias con hijos elegibles que cumplan con los requisitos podrán recibir hasta 120 dolares por niño en edad escolar para la compra de alimentos.

La Ciudad de Nueva York, liderada por el alcalde Zohran Mamdani, se caracteriza por otorgar beneficios a los residentes que cumplan con los requisitos solicitados.

A través de la página oficial de la alcaldía, se confirmó que a partir del 16 de junio, las familias con hijos elegibles que cumplan con los requisitos podrán recibir hasta 120 dolares por niño en edad escolar para la compra de alimentos.

La Ciudad de Nueva York, liderada por el alcalde Zohran Mamdani Fuente: EPA SARAH YENESEL

Nueva York deposita 120 dólares por hijo en edad escolar: ¿Quiénes califican para este beneficio?

Podrán recibir este beneficio las familias con niños de entre 6 y 16 años que estén inscripto:

SNAP

Ayuda económica

Seguro por enfermedad

Comidas escolares gratuitas o a precio reducida

La aprobación en estos casos será de forma automática, y los beneficiarios recibirán una carta por correo. En el caso de que tu caso no aplique a estas condiciones, se podrá presentar una solicitud si se cumplen estos requisitos:

El menor asiste a una escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP)

Los ingresos de su hogar están por debajo de los límites mensuales

Los beneficios del Summer EBT: ¿Qué es este programa?

El Summer EBT es un programa federal de asistencia alimentaria cuyo objetivo es ayudar a familias con niños en edad escolar en la compra de alimentos durante las vacaciones de verano, momento en el que los estudiantes ya no comen en las escuelas.

¿Cuáles son los ingresos mensuales máximos para recibir 120 dólares de Nueva York?

Los ingresos máximos mensuales varían según el tamaño del hogar:

1 hijo: 2,413 dólares

2 hijos: 3,261 dólares

3 hijos: 4,109 dólares

4 hijos: 4,957 dólares

5 hijos: 5.805 dólares

6 hijos: 6,653 dólares

7 hijos: 7,501 dólares

8 hijos: 8,349 dólares

Cada persona adicional: +848 dólares

¿Cómo solicitar los beneficios del Summer EBT?

Si tu hogar cumple con los requisitos y no recibió una notificación por correo antes del 16 de junio, tendrá tiempo para solicitarlo en línea clicando aquí hasta el 8 de septiembre de 2026.

También se puede llamar a la línea de ayuda de Summer EBT: 833-452-0096 en los siguientes horarios: