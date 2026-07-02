Comienzan las obras de reconstrucción de los tres puentes más antiguos de Nueva York: ¿Cuándo se podrá volver a circular?

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó que pronto iniciarán las obras de reconstrucción de los tres puentes más históricos del territorio, a través de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA). Se trata de los pasos que se ubican sobre las vías del Long Island Rail Road (LIRR).

Los puentes situados en Sagg Road (Sagaponack), Cranberry Hole Road (Amagansett) y River Avenue (Eastport) serán rehabilitados tras haber permanecido cerrados desde julio de 2023 y principios de 2024.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó que pronto iniciarán las obras de reconstrucción de los tres puentes más históricos del territorio

Comienzan las obras de reconstrucción de los tres puentes más antiguos de Nueva York: ¿Cuándo fueron inaugurados por primera vez?

Estos puentes fueron construidos entre 1895 y 1921, con la madera como material protagónico, es por ello que se deterioró con el paso de los años hasta llegar a ser clausurado.

Cuando seguía habilitado, era frecuentemente utilizado por vehículos pesados que excedían los límites de peso permitidos y por ende, aceleraron el desgaste de los materiales, razón por la que se terminaron clausurando.

Ahora, los puentes serán reconstruidos conforme a los requisitos actuales de gálibo para carreteras, estructuras y vías férreas .

Para esta renovación, el Gobierno de Nueva York realizó inversiones históricas, superando incluso la inauguración del Grand Central Madison.

Fecha de inicio y fin de obras: ¿Para cuándo estarán listos?

Según lo que anunció la Gobernadora, para el presupuesto asignado es de 51 millones de dólares. En primer lugar, iniciarán con las demoliciones a finales de 2026: este paso es esencial porque se quiere construir nuevos muros de contención, accesos a la calzada y mejoras en los sistemas de drenaje.

El diseño aún no está finalizado, pero se espera que termine de pensarse en enero de 2027. En cuanto a cuándo finalizarán el proyecto, el cronograma marca que el plan es darlo por terminado en julio de 2028.

La obra es necesaria para garantizar la seguridad de los visitantes y residentes del East End. La supervisora de East Hampton, Kathee Burke-Gonzalez, asegura que la atención a estas vías resulta de suma relevancia para actividades esenciales como el tránsito escolar y la respuesta ante emergencias.