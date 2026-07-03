Vuelve el tranvía nocturno a partir de este viernes: horarios y recorridos confirmados

El verano en la Costa Blanca arranca oficialmente con una de las noticias más esperadas por residentes y turistas: el regreso del tranvía TRAMnochador y El Mussol de les Marines. A partir de este viernes 3 de julio, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) reactiva su servicio especial de transporte nocturno de 24 horas.

De esta manera, permitirá desplazamientos seguros y sostenibles durante las madrugadas de los fines de semana de julio y agosto. Esta iniciativa estratégica busca conectar de forma fluida el centro de Alicante con las principales playas y municipios turísticos circundantes, ofreciendo una alternativa real frente al uso del vehículo privado en unas fechas de altísima movilidad en toda la provincia.

Vuelve el tranvía nocturno a partir de este viernes: horarios y recorridos confirmados Generalitat Valenciana

El calendario y las líneas disponibles del tranvía nocturno

El dispositivo especial de la red de tranvías funcionará ininterrumpidamente las noches de los viernes y los sábados (madrugadas de viernes a sábado y de sábado a domingo) hasta el próximo 29 de agosto.

El servicio nocturno cubrirá prácticamente toda la red con paradas en todas las estaciones y apeaderos tradicionales, con la única excepción de la estación de Sangueta.

Los usuarios del TRAM d’Alacant dispondrán de una conexión directa que enlazará Luceros con destinos clave de la costa y el interior mediante las siguientes líneas:

Línea 1 : Luceros - Benidorm

Línea 2 : Luceros - Sant Vicent del Raspeig

Línea 3 : Luceros - El Campello

Línea 4 : Luceros - Plaza de La Coruña (Playa de San Juan)

Línea 9 (El Mussol de les Marines): Benidorm - Garganes (Altea).

Horarios confirmados y frecuencias de paso por línea

Para facilitar la planificación de las noches festivas, FGV ha dispuesto alrededor de 80 tranvías adicionales. Las frecuencias varían notablemente según la demanda de cada una de las rutas.

La Línea 2, con destino a San Vicente del Raspeig, será una de las más reforzadas con 26 circulaciones extra y un paso constante cada 30 minutos; las salidas desde Luceros se iniciarán a las 23:24 h y los regresos desde San Vicente a las 23:06 h.

La Línea 4 (Playa de San Juan) ofrecerá 17 trayectos con frecuencias de entre media hora y una hora, comenzando en Luceros a las 22:59 h y en Plaza La Coruña a las 23:30 h.

Por su parte, la Línea 3 hacia El Campello sumará 28 viajes con salidas desde el centro de Alicante a partir de las 00:04 h. En el caso de la Línea 1, los trayectos adicionales nocturnos entre El Campello y Benidorm operarán de forma más espaciada con horarios de salida a la1:05 hh y las 2:35 h en sentido norte, y a las 2:05 h y 3:35 h desde Benidorm hacia la capital.

Conexión especial en la Marina Baixa y refuerzos por eventos

El servicio nocturno no se limita a la capital alicantina. La reactivación de El Mussol de les Marines (Línea 9) asegura la movilidad de madrugada entre Benidorm y Altea (estación de Garganes) con seis viajes de ida y seis de vuelta.

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Las salidas desde Benidorm están fijadas a las 00:00 h, 1:00 h, 2:00 h, 2:50 h, 4:00 h y 4:50 h; mientras que en sentido inverso partirán a las 00:20 h, 1:20 h, 2:20 h, 3:10 h, 4:20 h y 5:20 h.

Además, fuentes del sector confirman que el TRAM contará con una ampliación histórica de frecuencias de cara al sábado 8 de agosto. Este despliegue extraordinario atenderá la masiva afluencia de pasajeros que se desplazarán para presenciar el emblemático Castell de l’Olla en Altea.

Las tarifas vigentes, abonos y descuentos especiales

En el apartado de tarifas, la política de bonificaciones se mantiene similar a los meses previos. Aunque los jóvenes menores de 31 años ya no disfrutan de gratuidad total, la Generalitat Valenciana conserva la exención de pago para los menores de 14 años.

Para el resto de los viajeros, se aplican atractivos incentivos económicos: el bono mensual dispone de un descuento del 50%, mientras que todos los demás títulos de transporte disfrutan de una rebaja del 40% sobre su precio original.

Debido a que los horarios exactos pueden sufrir ligeras modificaciones de última hora, las autoridades recomiendan descargar la app oficial del TRAM d’Alacant o consultar su página web antes de iniciar el trayecto.