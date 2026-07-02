Desde julio 2026 comenzó a funcionar de manera oficial un nuevo sistema de cámaras de control de velocidad en zonas de obras en ciertos puentes y túneles de Nueva York.

La medida fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul y la Metropolitan Transportation Authoriry (MTA), quienes señalaron que el programa busca reducir los accidentes de tránsito y proteger a los trabajadores que realizan tareas de construcción y mantenimiento en estas infraestructuras.

Cómo funcionan estas nuevas cámaras de velocidad

Las cámaras forman parte del programa Automated Work Speed Enforcement, creado para controlar el exceso de velocidad en zonas de obras activas.

El sistema, utiliza un vehículo sin identificación equipado con radar y cámaras que está ubicado dentro de las zonas de construcción en la duración de los trabajos.

Además, antes de llegar al área controlada habrá carteles que informen a los conductores sobre este sistema de fiscalización.

Más adelante este año, se aplicarán multas para todos los conductores que no respeten las velocidades permitidas en estas zonas. Shutterstock

En qué casos se aplicarán multas a los conductores

Durante la primera etapa del programa se informó que se emitirán advertencias, aunque posteriormente comenzarán a aplicarse multas.

MTA explica que el sistema registrará a todos los vehículos que circulen más de 10 millas por hora por encima del límite de velocidad establecido dentro de una zona de obras.

La segunda etapa, donde las multas serán un hecho, está pensada para la segunda mitad de 2026.

De cuánto serán las multas para conductores

Cuando entren en vigencia las sanciones económicas, los valores serán

Primera infracción: 50 dólares

Segunda infracción: 75 dólares, si ocurre dentro de los 18 meses posteriores a la primera

Tercera infracción y siguientes: 100 dólares por cada nueva violación dentro de ese mismo período de 18 meses

Es importante destacar que estas infracciones no generarán puntos en el historial.

En qué puentes y túneles funcionarán las cámaras

La ampliación de este programa alcanza las nueve instalaciones administradas por la MTA, que son

Bronx-Whitestone Bridge.

Cross Bay Veterans Memorial Bridge.

Henry Hudson Bridge.

Hugh L. Carey Tunnel.

Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge.

Queens Midtown Tunnel.

Robert F. Kennedy Bridge.

Throgs Neck Bridge.

Verrazzano-Narrows Bridge.

Las cámaras sólo operarán cuando existan zonas de construcción activas y durante el horario en el que se lleven a cabo estas tareas.