Un equipo de investigadores en Taiwán se propuso crear una incubadora de dinosaurios a tamaño real para responder una pregunta que desde décadas fue un misterio paleontológico: ¿cómo incuban sus huevos los oviraptores?, dinosaurios similares a las aves que vivieron entre 70 y 66 millones de años.

Luego de recrear un ejemplar, un nido completo y realizar simulaciones de transferencia de calor, los expertos concluyeron que estos dinosaurios no incubaban sus huevos igual que lo hacen las aves modernas , sino que además del calor de su cuerpo, podrían haber utilizado el calor del Sol.

Los resultados se publicaron en la revista científica Frontiers in Ecology and Evolution.

Así es la incubadora de dinosaurios creada por los científicos

Para llevar a cabo el estudio, los científicos reconstruyeron un ejemplar de Heyuannia huangi, un oviraptor que vivió en el territorio actualmente chino.

La estructura de su nido fue diseñada a tamaño real utilizando

Un tronco elaborado con espuma de poliestireno y una estructura interna de madera

Algodón, tela y papel de burbujas para reproducir los tejidos blandos

Huevos fabricados con resina para imitar lo mejor posible los huevos originales

El estudio descubrió que estos dinosaurios no incubaban sus huevos como las aves actuales. Fuente: Shutterstock Claudio Divizia

El misterio que buscaban resolver los científicos con esta incubadora

Hasta ahora existían dudas sobre el método de incubación de estos dinosaurios y los expertos querían determinar si obtenían el calor del

Ambiente

El contacto directo con el adulto

O una combinación de ambas fuentes

Qué descubrieron los científicos sobre estos dinosaurios

Las simulaciones evidenciaron que el patrón de incubación cambiaba según la temperatura del entorno y la posición de adulto sobre el nido.

En condiciones frías, cuando el adulto permanecía sobre los huevos, los del anillo exterior registraban diferencias de temperatura de hasta 6 °C, variación que podrían provocar que los huevos eclosionaran en momentos distintos.

Por el contrario, bajo condiciones cálidas, esa diferencia descendía apenas 0.6 °C, lo que sugiere que el calor solar contribuía a mantener la temperatura.

Además, las aves modernas utilizan un sistema conocido como incubación por contacto termorregulado, mediante el cual el adulto transmite calor directamente a los huevos del nido. No obstante, los oviraptores no cumplían las condiciones necesarias para imitar este método.

“Es poco probable que grandes dinosaurios se hayan posado sobre sus nidadas. Seguramente usaban el calor del sol o del suelo para incubar sus huevos, como las tortugas. Como las puestas de oviraptores están abiertas al aire, el calor del sol probablemente importaba mucho más que el calor del suelo”, explicaron los investigadores.

Así, el estudio ofrece nuevas pistas sobre cómo estos sorprendentes animales cuidaban sus nidadas millones y millones de años atrás.