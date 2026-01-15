La justicia en Estados Unidos señala que, bajo la ley del interés superior del menor o best interest of the child, no existe una prioridad legal automática que favorezca a la madre sobre el padre para quedarse con la custodia de un hijo tras un divorcio o separación.

Esta normativa legal busca que los tribunales evalúen las circunstancias individuales de cada caso y no otorguen ventaja por defecto a uno de los padres únicamente por su género.

La ley elimina la presunción de que la madre tiene ventaja

La doctrina del interés superior del menor es el principio rector que los jueces emplean para decidir respecto a la custodia, visitas y responsabilidades parentales en casos de separación. Este enfoque se estableció con el fin de evaluar qué arreglo de custodia satisface mejor las necesidades físicas, emocionales y de desarrollo del niño, sin dar preferencia automática a la madre, como suele ocurrir en otros países.

La Justicia estadounidense no otorga la custodia inmediata de un menor a la madre, sino que evalúa los intereses del niño. Fuente: Archivo.

Los tribunales basan su conclusión a partir del nivel educativo, la crianza y el desempeño que el niño tendría en caso de que la custodia le pertenezca a la madre o el padre.

Custodia de un menor: los principales factores que analiza la Justicia

Entre los principales criterios que son evaluados en la Justicia, se encuentran:

La relación emocional con cada padre.

Estabilidad del ambiente doméstico .

Las capacidades de cada progenitor para cuidar las necesidades del menor.

El deseo del niño (Si el tribunal lo considera suficiente maduro como para ejercer su voluntad).

La ausencia de una regla que favorezca automáticamente a la madre responde a una interpretación judicial que entiende que tanto madre como padre pueden ser igualmente capaces de proporcionar bienestar y desarrollo a un hijo, por lo que la decisión no puede apoyarse en suposiciones de género.