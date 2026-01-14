El estado de Alabama confirmó oficialmente que ningún bebé podrá ser inscrito al nacer con apellidos que no cumplan ciertos requisitos de escritura, una medida que ya rige en los registros oficiales y que busca uniformar y simplificar el sistema de certificados de nacimiento.

Según la regulación estatal vigente, los apellidos que no cumplan con la normativa no podrán aparecer en el documento de nacimiento del recién nacido, lo que obliga a los padres a elegir nombres compatibles antes de completar el trámite.

Los apellidos que ningún bebe recién nacido podrá tener: la lista completa

De acuerdo con la regla 420-7-1-.04 del Alabama Administrative Code, el apellido inscrito en el certificado de nacimiento debe contener únicamente caracteres del alfabeto inglés, guiones o apóstrofes. No se admiten, bajo ninguna circunstancia, apellidos que:

Contengan caracteres que no existan en el inglés , como letras con acentos o símbolos propios de otros idiomas

Utilicen números dentro del apellido

Contengan puntos (.) u otros signos de puntuación que no sean aceptados

Se escriban con símbolos distintos a letras, guiones o apóstrofes

Esta norma se aplica desde hace años y continúa en vigor para todas las inscripciones de nacimientos en el estado.

El apellido inscrito en el certificado de nacimiento debe contener únicamente caracteres del alfabeto inglés. Fuente: Archivo.

¿El apellido del niño debe ser el mismo que el de los padres?

Aunque la normativa limita ciertos caracteres, no obliga a que el apellido del niño sea el mismo de los padres, lo que brinda flexibilidad en la elección del apellido siempre que cumpla con la regla del alfabeto inglés.

Los expertos en registro civil y las oficinas estatales recomiendan a los padres que: