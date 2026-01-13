En un movimiento que reconfigura el mapa geopolítico de Asia, India y Filipinas anunciaron la creación de una alianza militar sin precedentes con el objetivo de contener el avance de China en el Mar Meridional.

El acuerdo contempla cooperación en defensa marítima, intercambio de inteligencia, ejercicios navales y zonas clave del corredor marítimo.

Alianza asiática contra China: Aumentan los temores de una Tercera Guerra Mundial

La alianza se establece en un contexto de crecientes tensiones regionales. Filipinas enfrenta disputas territoriales directas con China por islas y arrecifes, mientras que India considera el fortalecimiento de su presencia naval como una estrategia para contrarrestar la influencia china en el Indo-Pacífico.

El pacto no solo amplía la cooperación militar, sino que también transmite un mensaje inequívoco a Beijing: los países de la región están dispuestos a unirse para defender su soberanía marítima y garantizar la libertad de navegación.

Dos superpotencias se aliaron en su contra y podrían desatar un conflicto global.

La reacción de China frente a la alianza militar entre India y Filipinas

A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Beijing calificó la cooperación entre India y Filipinas como un intento de “provocación injustificada” que busca alterar el equilibrio en el Mar Meridional de China, una zona que considera parte de su soberanía histórica.

Además, acusó a terceros países de alentar estas alianzas regionales para contener la proyección de poder chino en el Indo-Pacífico. China también reforzó su presencia militar en el área como gesto de disuasión. Informes recientes señalan el despliegue de buques de la Guardia Costera y navíos de la Armada china en torno a las islas disputadas, además de vuelos de patrullaje aéreo en las rutas más sensibles del mar.

Para los analistas, esta respuesta no solo busca intimidar a Manila y Nueva Delhi, sino también enviar un mensaje directo a Washington, principal aliado de Filipinas y a otros países que estudian pactos similares.

Las potencias globales que respaldan a India y Filipinas en su enfrentamiento con China

La nueva alianza militar entre India y Filipinas no se origina de forma aislada, sino en un contexto donde intervienen diversas superpotencias que apoyan y fortalecen esta cooperación para contrarrestar el avance de China en el Indo-Pacífico. Estas son: