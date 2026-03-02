La Administración del Seguro Social (SSA) ya confirmó el calendario de pagos de marzo 2026 y miles de beneficiarios en Estados Unidos deben prestar especial atención a las fechas para saber cuándo recibirán su dinero. Como ocurre cada mes, el organismo distribuye los fondos de manera escalonada según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento de cada persona. Los depósitos alcanzan a jubilados, beneficiarios por incapacidad y titulares de programas complementarios, pero no todos cobran el mismo día. Además, este mes trae un adelanto clave que impacta directamente en quienes reciben ingresos suplementarios. El primer grupo en recibir el dinero fue el de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Debido a que el 1° de marzo cayó domingo, el depósito correspondiente se adelantaó al viernes 27 de febrero. Esta medida responde a la regla oficial que indica que, si la fecha habitual coincide con un fin de semana o feriado, el pago se acredita el día hábil anterior. Por su parte, quienes comenzaron a cobrar beneficios antes de mayo de 1997 recibirán su dinero este martes 3 de marzo, independientemente de su fecha de nacimiento. En el caso de las personas que perciben tanto SSI como Seguro Social (ya sea jubilación, beneficios por sobrevivientes o SSDI), el esquema será doble: primero el pago adelantado del SSI y luego el depósito del beneficio principal el día 3. El resto de los pagos del Seguro Social se organizará, como es habitual, en función del día de nacimiento del beneficiario. El esquema confirmado para marzo es el siguiente: Este cronograma incluye jubilación, beneficios por sobrevivientes y el Seguro por Incapacidad (SSDI). Si alguna de estas fechas coincidiera con un feriado federal, el pago también se adelantaría automáticamente al día hábil previo.