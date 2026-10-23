Ya realizaron las primeras detenciones y se espera encontrar más inmigrantes indocumentados que accedieron a SNAP.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció a través de su sitio web oficial el lanzamiento de una operación a nivel nacional para localizar a inmigrantes indocumentados que presuntamente hayan accedido de manera fraudulenta al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Ya se realizaron las primeras detenciones, entre las que se encuentran inmigrantes indocumentados con antecedentes penales . Según ICE, estos arrestos forman parte de la primera fase de la operación.

¿A quiénes están buscando los agentes de ICE?

De acuerdo con el comunicado oficial de ICE, la operación está dirigida a inmigrantes indocumentados que presuntamente hayan obtenido beneficios del Programa SNAP de manera fraudulenta, incluidos algunos con antecedentes penales.

“Los inmigrantes indocumentados, que no tienen derecho a estar aquí, son quienes menos deberían beneficiarse del programa SNAP y otras formas de asistencia social”, declaró el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin.

La agencia informó sobre la detención de cuatro inmigrantes haitianos. Según el comunicado, uno de ellos tenía antecedentes de arrestos por hurto, obstrucción a agentes de la autoridad y allanamiento de morada.

“Los inmigrantes indocumentados, que no tienen derecho a estar aquí, son quienes menos deberían beneficiarse del programa SNAP y otras formas de asistencia social”, declaró el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué los acusan de haber cometido fraude con el programa SNAP?

Según ICE, las personas investigadas habrían recibido beneficios alimentarios financiados con fondos federales sin cumplir con los requisitos legales para acceder al programa.

La agencia sostiene que estos inmigrantes ingresaron irregularmente a Estados Unidos y obtuvieron prestaciones que no les correspondían.

De acuerdo con las normas del Departamento de Agricultura (USDA), los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios de SNAP, ya que solo determinadas categorías de extranjeros con estatus migratorio legal pueden acceder al programa, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos.

¿Cuál es el objetivo del programa SNAP?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP o cupones de alimentos, es una iniciativa federal administrada por el USDA que busca ayudar a las personas y familias de bajos ingresos a comprar alimentos y mantener una alimentación adecuada.

Está destinado a hogares que cumplen con determinados requisitos económicos y de elegibilidad. Entre sus posibles beneficiarios se encuentran trabajadores con salarios bajos, personas desempleadas, adultos mayores y personas con discapacidades.

La asistencia se entrega mediante una Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), que permite comprar alimentos elegibles en comercios autorizados.