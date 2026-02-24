La ciudad activó nuevas contrataciones temporales tras la fuerte tormenta invernal: el alcalde Zohran Mamdani confirmó que se abrieron cupos para trabajos de hasta u$s 28 por hora como parte del programa municipal de paleros de emergencia. El único requisito central es contar con identificación válida y autorización para trabajar en Estados Unidos. Con acumulaciones que superaron los pronósticos iniciales y estado de emergencia local vigente, Nueva York amplió su programa de remoción de nieve para mantener calles, paradas de autobús y accesos públicos despejados. La medida busca acelerar la recuperación tras la primera gran tormenta de este tipo desde 2016. Los nuevos trabajos de 28 dólares la hora en Nueva York corresponden al programa municipal de paleros de emergencia. Se trata de empleos temporales, por jornada trabajada, destinados a retirar nieve y hielo en espacios públicos clave como: El pago comienza en u$s 19,14 por hora y asciende a u$s 28,71 por hora cuando el trabajador supera las 40 horas semanales. En la última tormenta fueron desplegados unos 500 paleros, pero ahora el municipio amplió el número a aproximadamente 1.400, junto con miles de trabajadores del Departamento de Saneamiento y más de 2.000 máquinas quitanieve. Para postularse a estos trabajos en Nueva York, el requisito excluyente es tener identificación válida y autorización legal para trabajar en Estados Unidos. Además, los aspirantes deben: La inscripción suele hacerse de manera presencial en garajes locales del Departamento de Saneamiento o a través del portal oficial de respuesta ante tormentas de nieve de la ciudad. Mientras continúan las tareas de limpieza y rigen restricciones al tránsito no esencial, las autoridades recomiendan permanecer en casa. Una vez mejoren las condiciones, el programa representa una oportunidad concreta de ingresos para quienes estén en condiciones de realizar trabajo físico intenso durante la temporada invernal.