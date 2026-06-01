Las autoridades de Estados Unidos confirmaron a todos los receptores de beneficios de pensiones por discapacidad que sus casos pueden someterse a revisiones para garantizar que se alineen con los requisitos del programa.

En caso de que no se responda al proceso de control o no se envíe en tiempo y forma la información solicitada, la continuidad de la pensión entrará en riesgo.

El proceso, conocido oficialmente como Continuing Disability Review es llevado a cabo por la Administración del Seguro Social (SSA) y analiza nuevamente de forma detallada la información médica y cotidiana de quienes cobran estas prestaciones.

Controles casa por casa: cómo es esta revisión que realiza Estados Unidos

Cuando se determina la revisión de un caso, la agencia federal envía al beneficiario una carta oficial solicitando que se complete un informe sobre su situación actual.

En el documento se realizan preguntas sobre

El estado de salud del beneficiario

Su vida diaria

Los tratamientos o evaluaciones médicas que esté recibiendo

En estos casos cada receptor de beneficios debe responder de manera individual para demostrar que aún cumple con los criterios necesarios para cobrar.

Las revisiones se llevan a cabo para garantizar que todos los receptores de beneficios cumplan con los criterios necesarios. Chat GPT

Cuándo pueden dar de baja una prestación

En el momento en el que se tome la decisión, SSA envía un aviso oficial con la determinación final.

Si se concluye en que el beneficiario ya no cumple con los requisitos para cobrar la prestación, el aviso incluirá instrucciones para apelar la decisión. De no accionar, la prestación será suspendida .

Trámite oficial para titulares de pensiones: qué hacer paso a paso

Los beneficiarios deben presentar el Continuing Disability Review Report (formulario SSA-454-BK) cuando reciben el aviso del organismo.

Opciones para llevar a cabo la gestión

Completar el informe en línea desde la cuenta personal del beneficiario.

Enviar el formulario por fax o correo postal a la oficina local del Seguro Social.

Una vez que se haya enviado SSA seguirá de cerca la información y solicitará datos adicionales en caso de considerarlo necesario.